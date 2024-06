Législatives 2024 : au coeur de la campagne

Tous aux urnes ! Le message semble bien passer. Le chiffre des procurations est en constante augmentation. Les candidats sont au total 4 011 à se présenter, avec une priorité sur l'envoi de leur programme dans chaque foyer du pays. Des imprimeries travaillent nuit et jour. Une campagne express et des personnalités qui réapparaissent sur le terrain. À gauche, Raphaël Glucksmann est à Marseille. Le Nouveau Front populaire est né dans la douleur et il le reconnaît. Il tranche aussi le débat autour d'un futur Premier ministre. Jordan Bardella, en déplacement dans un salon consacré à la Défense, rappelle son opposition à l'envoi de troupes en Ukraine. Mais le président du RN est rattrapé par des propos tenus, en 2018, par un de ses candidats, faisant référence aux chambres à gaz. Le candidat est suspendu. Une décision similaire s'applique dans le parti d'Éric Ciotti, allié au RN. L'investiture a été retirée à un candidat ayant eu des propos antisémites. Éric Zemmour est aussi en campagne. Son parti Reconquête présente 330 candidats. Sur un marché, certains lui reprochent de ne pas s'être allié au RN. Dans la majorité aussi, les ministres sont mobilisés et Rachida Dati était dans l'Essonne. Les consignes de faire campagne jusqu'à la dernière minute ont été passées. TF1 | Reportage M. Chantrait, M. Lopinski, C. Aguilar