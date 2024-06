Législatives 2024 : comment rassurer les entreprises

C’est l’endroit où il fallait être vu aujourd’hui. Pour leur grand oral, devant petits et grands patrons, certains ont préféré venir accompagnés. Jordan Bardella et Éric Ciotti s’affichent ensemble pour la première fois. Le but est de rassurer, à commencer par le président du MEDEF, très critique dans les colonnes du Figaro. Au programme du nouveau LRNN, des exonérations de charges patronales pour les augmentations de salaire et toujours un flou sur l’âge de départ en retraite. Pour tranquilliser le monde économique, le nouveau Front populaire s’affiche aussi uni, avec une mesure pour financer son projet. Mais pour tous ses nouveaux alliés, ce n’est pas toujours évident de parler d’une même voix. Pour les membres de la majorité, venus en ordre dispersé, il fallait donc tenter d’incarner un juste-milieu. TF1 | Reportage A. Tassin, N. Gandillot, E. Assalit