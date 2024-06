Législatives 2024 : des rebondissement à gauche et à droite

La "clarification", le président de la République n'avait que cette ambition à la bouche cette semaine. Traduction, provoquer un séisme pour fissurer tous les blocs politiques, la droite en premier lieu. C'est Éric Ciotti qui donne le premier coup de massue, mardi, tout sourire sur notre plateau, en annonçant une "alliance avec le Rassemblement National", juste ce qu'il faut pour mettre le feu au parti. L'union, c'est d'abord contre lui qu'Éric Ciotti va réussir à la faire. Entre les dirigeants du parti, une guerre de tranchées transformée en guerre retranchée. À "Reconquête !" aussi, vouloir s'allier avec Marine Le Pen, c'est s'attirer la colère d'Éric Zemmour. L'ancien candidat à la présidentielle a exclu tous ceux qui appelaient à voter pour des candidats RN, à commencer par Marion Maréchal. Au RN, pas question de paraître trop confiant. À Hénin-Beaumont, fini le temps où Jordan Bardella tractait pour Marine Le Pen, c'est désormais l'inverse. Jordan Bardella d'une campagne à l'autre, sauf que l'adversaire cette fois, ce n'est plus Emmanuel Macron, mais la gauche unie, le Front Populaire. À gauche justement, l'énorme surprise cette semaine, c'est d'avoir réussi à oublier les divisions des européennes. Quatre jours et trois nuits de négociations à huis clos pour obtenir la photo de famille dans la vidéo en tête de cet article et un programme commun. Pour éviter de rouvrir les plaies, prière d'éviter les sujets qui fâchent, le nucléaire par exemple, mais surtout le nom d'un éventuel Premier ministre. TF1 | Reportage M. Desmoulins, F. Jolfre et Y. Taoufik