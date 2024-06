Législatives 2024 : la dernière ligne droite

C’est bien connu, la politique est souvent une affaire de famille. Et comme dans toutes les familles, il a toujours un membre un peu plus gênant que les autres, un président jugé radioactif en interne avec lequel Gabriel Attal compte mettre de la distance. Sa stratégie désormais c'est "lui, c'est lui et moi, c'est moi". Il n’est plus question de rester parfaitement dans la roue d’Emmanuel Macron. Dans la dernière ligne droite, c'est l’heure des échappées solitaires, surtout pour Édouard Philippe qui est déjà en piste pour la suite. Autour d'Emmanuel Macron, il n’y a bien que François Bayrou pour jouer la carte de la loyauté. Le Nouveau Front populaire a voulu mettre en scène des divisions oubliées le lundi 17 juin, du Johnny Hallyday dans le texte et des airs de teams building pour le premier meeting commun. Le message n’est visiblement pas parvenu aux oreilles des quelques absents du meeting. Hier encore, Jean-Luc Mélenchon a maintenu sa volonté de gouverner le pays au point de s’attirer les foudres de Raphaël Glucksmann, avant que François Hollande, en visite dans un club de rugby, n’entre à son tour dans la mêlée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Desmoulins, E. Duboscq