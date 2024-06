Législatives anticipées : 20 jours pour tout organiser

À Clamart, les panneaux électoraux devaient être retirés ce lundi 10 juin. Finalement, ils vont rester en place trois semaines de plus. En attendant d'être réutilisé, tout le matériel des bureaux de vote est entreposé dans une salle à la mairie. Pour la commune, cette nouvelle élection, c'est aussi une dépense supplémentaire imprévue. L'organisation d'un scrutin coûte environ 100 000 euros. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes, il est déjà trop tard. Elles ont été arrêtées à la date de ce dimanche 9 juin. Il n'y a qu'une seule exception, pour les jeunes qui deviendront majeurs d'ici le premier tour. Ils seront inscrits automatiquement. Plusieurs dates sont à retenir pour ce scrutin. Dimanche 16 juin, à 18 heures, c'est déjà la date limite pour déposer les candidatures. Le lendemain, lundi 17 juin, la campagne officielle démarre et elle durera deux semaines jusqu'au premier tour, le dimanche 30 juin. Le second tour aura lieu une semaine plus tard, le 7 juillet. En attendant, le gouvernement est toujours en place. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage L. Zajdela, O. Santicchi, T. Valtat