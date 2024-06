Législatives anticipées : comment voter par procuration ?

Elles ne sont au service d’aucun parti, mais elles aussi, sont à nouveau en campagne. Le système, basé sur la confiance en des inconnus, semble bien séduire. Un électeur corse, empêché pour des raisons professionnelles, sait déjà qu’il confiera sa procuration à son père. Et peu importe si son père est inscrit dans une autre circonscription, le seul impératif est qu’il glisse le bulletin dans le bureau. Une même personne ne peut recevoir qu’une procuration, mais elle peut voter pour les deux tours. Mais il faut de la prudence quant au délai. “La procuration, on peut la faire jusqu’au jour du vote, néanmoins, on recommande vivement de s’y prendre à l’avance pour qu’on ait le temps de tout traiter pour qu’elle soit prise en compte”, explique Raphaël Bougeois, commissaire de police. Selon le ministère de l’Intérieur, pour la seule journée de lundi, plus de 16 000 procurations ont déjà été validées. TF1 | Reportage M. Croccel, A. Basar, L. Ducazaux