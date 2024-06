Législatives : des batailles inédites en vue

On a beau avoir cherché, bien cherché, il n’y a aucune trace du parti sur les affiches des candidats LR aux législatives. La guerre entre le président Ciotti, allié au RN, et les cadres qui refusent cette alliance, a de quoi en déboussoler plus d’un. Résultat, l’étiquette, revendiquée par tous, ne sera pour personne. Dans sa circonscription, Éric Ciotti a donc un autre candidat LR face à lui. Et des duels fratricides, il y en aura 80 partout en France. Seront scrutés de près les résultats de l’alliance inédite, dont les candidats sous la bannière Républicains à droite, soutenus par le Rassemblement National. Vous avez du mal à suivre ? Attendez la suite. Car entre LR, toujours, et le camp présidentiel, cette fois, flottait l’idée de pacte de non-agression à l’échelle locale. Ce dimanche soir, rien n’est moins sûr. Prenez la campagne du Premier ministre Gabriel Attal, il devait normalement ne pas avoir de candidat de la droite face à lui, c’est raté. Pour lui, comme pour les ministres Prisca Thevenot et Stéphane Séjourné, il y a bien LR, canal historique, en face, même s'il est souvent moins implanté localement. TF1 | Reportage T. Jarrion, S. Cardon, E. Drouillac