Législatives : guerre éclair sur les réseaux sociaux

Près de 60% des jeunes n’ont pas voté aux élections européennes. Leur bulletin est un enjeu majeur pour tous les candidats. Clara et ses amis ont 19 ans et vivent à Castres. Ils connaissent parfaitement le principe de l'algorithme qui leur donnera à voir, quasi exclusivement, ce qu’ils aiment, mais assurent garder leur esprit critique. La France Insoumise et le Rassemblement national ont été les premiers à investir les réseaux sociaux et à s’affranchir des médias traditionnels. Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella en connaissent ainsi tous les codes. Et il s’agit surtout, et d’abord, de séduction, nous explique un chercheur. Lucile, 18 ans, s’apprête à voter pour la première fois en région parisienne et son fil Instagram est inondé de politique. Le réseau social est ainsi une influence parmi d’autres qui reste moins importante que celle de son entourage. Liker n’est pas voter. Et après le score du RN aux européennes, c’est encore sur les réseaux que s’organise la contre-offensive de la gauche, pour argumenter sur le fond ou se moquer. TF1 | Reportage S. Pinatel, C. Gerbelot