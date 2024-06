Législatives : la société civile prend la parole

Des Bleus qui incitent au vote, ce n'est pas vraiment une surprise. Mais un joueur qui prend publiquement la parole contre un pari, ça, c'est beaucoup plus rare. Une partie du monde du foot se mobilise, internet et les réseaux sociaux aussi. L'humoriste et rappeur Mister V, l'influenceuse Léna Situations et ses quatre millions d'abonnés, appellent à voter contre le Rassemblement national. Mais la prise de position la plus commentée, c'est celle du très populaire Squeezie et ses 19 millions de fans. Il vient de publier une lettre ouverte de huit pages, contre le RN. Un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution. Résultat, des commentaires de soutien, d'autres qui le quittent, il a perdu 100 000 abonnés en quelques heures. Directement visé, Jordan Bardella, dont la campagne sur TikTok engrange les millions de vues. Il a répondu à Squeezie en lui rappelant au passage qu'il a perdu sa première place sur Youtube au profil de Tibo InShape et ses 20 millions d'abonnés, qui lui, ne donnera pas de consignes de vote. TF1 | Reportage T. Jarrion, S. Cardon, R. Roiné