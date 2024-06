Législatives : les grandes manœuvres ont déjà commencé

Au soir de ce lundi 10 juin, Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée Gabriel Attal, Bruno Le Maire et Édouard Philippe. Ensemble, ils doivent mettre au point une stratégie en vue des législatives. Ce mardi 11 juin, le chef de l'État doit s'adresser aux Français. Marine Le Pen, elle, ne perd pas de temps. En fin d'après-midi, elle recevait sa nièce et désormais concurrente, Marion Maréchal. Au soir de ce lundi 10 juin, sur TF1, elle se dit ouverte au dialogue avec la nouvelle eurodéputée du parti Reconquête. Et si le RN parvient à construire une majorité, le parti a déjà choisi son Premier ministre, comme en témoigne un visuel diffusé ce lundi 10 juin sur les réseaux sociaux. Sur notre plateau, Gérald Darmanin et Marine Le Pen ont annoncé qu'ils seraient bien candidats aux législatives et la patronne du RN se dit prête à débattre avec Emmanuel Macron. Au soir de ce lundi 10 juin, dans plusieurs villes de France, quelques milliers de personnes se sont rassemblées pour protester contre l'extrême droite. TF1 | Reportage N. Gandillot, A. Tranchant