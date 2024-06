Législatives : on n'a jamais autant parlé politique

À Avelin (Nord), le vide-grenier vient juste de démarrer et déjà la politique s'invite dans un stand où l'on ne débat pas sur les prix, mais sur l'état de la gauche. Mais tout le monde est d'accord sur une seule opinion, aucune abstention au 1er tour. À Anzin, un ancien bassin minier, 6 000 habitants, un électeur sur deux a voté Bardella aux dernières Européennes. Dans cette ville, la politique s'invite même au loto quand l'animatrice prend le micro. Au fond de la salle, un électeur est perdu. Ancien mineur, ancien socialiste, il ne sait plus pour qui voter et à quelle promesse se rattacher. À une trentaine de kilomètres plus loin, les rues sont désertes car il y aura un match de football de l'Euro dans quelques minutes. C'est l'occasion de se retrouver entre copains qui se connaissent depuis la faculté. Mais avant de parler du ballon rond, on discute d'abord sur les élections législatives anticipées. Dans une ville voisine, c'est la retrouvaille de famille pour Patricia. La conversation tourne toujours autour de la politique, quel camp choisir. Si les interrogations sur les prochaines élections sont omniprésentes dans la région, ce n'est pas le cas dans un salon de coiffure où il y a une règle d'or à respecter, celle de ne pas pouvoir parler de politique ni de religion. TF1 | Reportage F.X. Ménage, A. Mouchard