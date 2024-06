Législatives : qui sera Premier ministre ?

Des réunions au QG, mais pas de déplacement sur le terrain pour les cadres du RN. Dans la presse, ils détaillent leur programme pour ces législatives, avec des mesures économiques d'urgence, comme la baisse de la TVA à 5,5 % sur les énergies et les carburants. Exit, en revanche, la mesure de la suppression de la TVA sur les produits de premières nécessités. Ce sera pour plus tard. C'est un renoncement dont les cadres du parti se défendent. Jordan Bardella pose aussi ses conditions et laisse entendre qu'il ne sera pas Premier ministre s'il n'obtient pas la majorité absolue à l'Assemblée. C'est un message à destination d'un homme et d'un seul : le président qui tente de faire campagne avec la cérémonie nationale pour l'appel historique à la résistance du général de Gaulle. Mais même avec de jeunes enfants, il est rattrapé par la dissolution avec plus ou moins de précision. Tenter de convaincre tout le public est un exercice délicat pour le gouvernement. Gabriel Attal vise un adversaire : le RN et son président. Mais qu'il est loin le temps, où le couple exécutif apparaissait sur toutes les affiches des candidats, même les ministres font sans eux et misent sur eux-mêmes. TF1 | Reportage M. Chantrait, L. Attal, B. Faure