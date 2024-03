L'église part en fumée : des habitants bouleversés

Le feu s'est propagé en quelques minutes dans la charpente de l'église. Les poutres, totalement calcinées, se sont effondrées à l'intérieur de l'édifice du XIXe siècle. Pourtant, les travaux de réfection, en cours depuis plusieurs mois, venaient à peine de s'achever. Au lendemain de l'incendie, les 400 habitants se sentent déboussolés. Ils ont perdu bien plus qu'un monument. Pendant plus de dix heures, les pompiers se sont relayés pour circonscrire les flammes. Grâce à leur travail, le clocher a pu être sauvé, le risque d'effondrement de l'église est écarté. "Nous avons pu préserver également toute la partie bâtimentaire et en même temps de sortir les œuvres qui étaient dans l'établissement...", explique Thierry Darras, directeur départemental adjoint - SDIS 02, Aisne, commandant des opérations de secours de l'incendie. Ce sont plus de 60 œuvres religieuses qui ont été sauvées des flammes, par le groupement des pompiers du patrimoine. Une enquête a été ouverte par le parquet de Laon pour déterminer les circonstances exactes de l'incendie. À ce stade, la piste criminelle n'est pas privilégiée. TF1 | Reportage Z. Ajili, S. Boey, G. Delobette