L'Elysée comme vous ne l'avez jamais vu !

Le palais de l'Élysée est la résidence officielle du président de la République depuis 1874. Un hôtel particulier de 11 000 mètres carrés et 365 pièces. Emmanuel Macron y vit depuis 5 ans, mais pour pouvoir y rester, il va devoir passer par l'investiture. La cérémonie se déroulera dans une salle des fêtes entièrement rénovée en gris. Souvenez-vous de ces images de François Mitterrand en 1988 ou celle de Jacques Chirac en 2002. Car même un président de la République réélu doit se prêter à cet exercice. En ce qui concerne le protocole, le président fraîchement réélu convie des invités qu'il a choisis comme ses proches, mais aussi les invités obligés : les corps constitués, membres de la Cour de cassation, représentants des autorités religieuses par exemple. Le président du Conseil constitutionnel réclamera officiellement le résultat. Le mandat démarre à ce moment précis. Le président devient aussi grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur. Le grand chancelier lui présente le collier qui va avec cette fonction. À ce moment-là, de l'autre côté de la Seine, aux Invalides, 21 coups de canon sont tirés. Une fois renouvelé dans ses fonctions, le président peut retrouver son bureau au premier étage du palais, appelé le salon doré. Le chef de l'Etat y traite avec ses homologues étrangers. Et il l'a notamment beaucoup utilisé depuis la guerre en Ukraine. Pas de téléphone rouge pour appeler Vladimir Poutine, mais une ligne sécurisée. Et autour d'Emmanuel Macron pour chaque coup de fil : un traducteur, ses conseillers diplomatiques, son chef d'état-major particulier, mais aussi la personne en charge de raconter ces échanges à la presse. Quand les crises s'intensifient, les réunions descendent en sous-sol dans une pièce secrète, le PC Jupiter. Un bunker dont les seules images connues sont les archives datant de 1979. Un lieu sans fenêtre protégé des écoutes et capable de résister à toutes les attaques. Depuis cette pièce, le président peut déclencher la force nucléaire. Le PC Jupiter sert aussi pour les conseils restreints de défense comme pendant la pandémie, le déclenchement des frappes en Syrie ou même pendant la guerre du Golfe. La partie la plus secrète de l'Élysée reste probablement les appartements du président. Ils sont situés dans l'aile Est du palais, mais il reste inaccessible. TF1 | Reportage A. Tassin, C. Aragona, S. Iorgulescu