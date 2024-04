L'émotion d'un maire à Viry-Châtillon

Suite à la mort d'un adolescent de quinze ans, tabassé à la sortie de son collège, à Viry-Châtillon, le maire de la ville, Jean-Marie Vilain, a réagi. "C'est un drame absolu. (...) Ils n'ont pas le droit de faire ça. Il faut apprendre aux enfants, quand ils sont jeunes, il faut leur apprendre qu'il y a le bien, puis il y a le mal. Le mal, on n'a pas le droit de le faire et surtout quand on le fait, on est punis", affirme-t-il. "Donc, il va falloir peut-être nous réapprendre, à nous, à vraiment punir, à être forts, à être fermes aussi", poursuit cet élu. "Les gamins se lâchent tellement pour tout et rien, c'est cela qui nous prend aux tripes parce qu'on se demande comment on peut arriver à un tel degré de violence", regrette le maire de Viry-Châtillon. TF1