L'émotion lors de l'hommage rendu aux trois gendarmes tués dans le Puy-de-Dôme

Pour avoir risqué sa vie au secours d'une femme en danger, le gendarme survivant est décoré de la Légion d'honneur ce lundi après-midi sur la place de son village. Ses trois collègues ont été aussi décorés. Il s'agit de Cyrille Morel, Rémi Dupuis et Arno Mavel qui y ont laissé la vie. Dans les mots des ministres de l'Intérieur et des Armées, dans la mémoire de ceux qui les connaissaient, ils sont morts en héros. Des centaines d'Ambertois très émus sont venues leur rendre hommage, saluées leur courage et leur sens du devoir. À l'issue de la cérémonie, les proches ont été reçus par le commandant de gendarmerie, le chef d'Escadron Fabrice Touioui, avec un mot pour chacun de ses hommes. Ce drame porte à 11 le nombre de gendarmes et de policiers décédés en opération cette année.