Lendemain de fête chez les Bleus

Il n’y a pas que le foot dans la vie, reprendre de force, cela compte aussi. Mais si les Bleus ont faim, c’est parce que samedi soir, ils se sont beaucoup dépensés, même après le coup de sifflet final. Il y a eu d’autres scènes de joie un peu plus tard, lors du retour à l’hôtel. C’est l’occasion de constater que le match France - Danemark éprouvant n’avait pas eu d’un Antoine Griezmann bondissant. Le programme des Bleus était forcément beaucoup plus calme. L’ambiance est à peine troublée, dans l’après-midi, par l’alarme incendie, lors de la traditionnelle conférence de presse. Pendant ce temps-là, les joueurs d’un club de Doha se rassemblent à l'extérieur, ils vont affronter les remplaçants tricolores lors de l'entraînement. “Rencontrer les meilleurs joueurs du monde, c’est énorme pour nous. J’espère qu’on sera bons”, avoue Mohsel, l’un d’entre eux. Les Bleus se sont imposés 2-0, mais de ce match à huis clos, nous ne verrons rien, car Tunisie - France a déjà commencé, et à l’image de la lune ce dimanche soir, la préparation du match restera en grande partie dissimulée. TF1 | Reportage S. Millanvoye, D. Pires