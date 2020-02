Lenglet reporter : à la rencontre des seniors en recherche d’emploi

En 2017, La Souterraine a été frappée par un plan social, dont son entreprise principale GM&S. Après des mois de conflit pour préserver leur emploi, 157 salariés ont fini par être licenciés. La moitié était des seniors. Deux ans plus tard, beaucoup d'entre eux n'ont toujours pas retrouvé d'emploi. Il n'est pas facile de redémarrer une carrière, surtout dans cette région où l'industrie a pris des coups. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.