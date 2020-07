Lenglet reporter : enquête sur le télétravail

Cette épidémie nous offre peut-être l'occasion de repenser le travail. Cet avis semble être partagé aussi bien chez les salariés que chez les patrons. Pendant le confinement, un salarié français sur quatre a découvert le télétravail. Alors, s'agit-il d'une révolution durable ou d'un feu de paille ? Le télétravail va-t-il bouleverser nos relations avec nos collègues et avec nos supérieurs ? Pour le savoir, François Lenglet a enquêté à Lyon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.