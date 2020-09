L'enquête : au cœur de la cité Mistral à Grenoble

Cette image a fait la une de l'actualité. Sur une vidéo tournée avec un téléphone portable, on distingue plusieurs personnes se livrant à du trafic de drogue dans une cité de Grenoble. Le ministre de l'Intérieur a aussitôt réagi. La vidéo semble bien liée aux dealers, et son apparition coïncide avec une guerre de clan qui a fait au moins un blessé par balle début juillet. L'enquête est toujours en cours, le trafic aussi. Alors, que faire ?