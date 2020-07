L'enquête : le dopage du quotidien

Le CrossFit séduit de plus en plus des Français et la pratique est plutôt intensive. Pour augmenter leurs performances ou pour se tailler un physique de rêve, certains amateurs n'hésitent pas à avoir recours aux produits dopants. En France, ils seraient entre 900 000 et 2,7 millions. D'après un préparateur physique, tous les sports sont concernés. Le phénomène prend de l'ampleur et séduit de plus en plus d'adolescents. Internet, lui, a démocratisé le dopage. Les produits dopants, il en existe des centaines. Ils sont souvent détournés de leurs usages thérapeutiques et associés dans des cocktails explosifs. Leurs effets sont donc dévastateurs et peuvent aller jusqu'à entraîner la mort. Chaque année, 800 amateurs décèdent subitement en plein footing, par exemple. Le dopage est un marché mondial estimé à près de 30 milliards d'euros. Il s'agit d'un trafic juteux, mais qui est passible de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ce sont des peines maximales, mais elles sont rarement prononcées. En ce qui concerne les contrôles antidopage, 2 400 sont effectués par an dans le monde amateur, alors que notre pays compte 34 millions de pratiquants sportifs. La lutte contre la triche est donc focalisée sur le sport professionnel et cela ne devrait pas changer d'ici les Jeux Olympiques en 2024. En attendant, le dopage chez les amateurs poursuit sa course vers l'avant.