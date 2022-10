L'enquête : Police municipale, les villes peinent à recruter

Dans des cabanes en bois, installées la semaine dernière devant l'hôtel de ville de Paris, des agents font la promotion de leur métier de policier municipal. Nous avons d'ailleurs rencontré des candidats plutôt enthousiastes. Mais depuis la création de sa police municipale il y a un an, la mairie de Paris peine à trouver des candidats. L'une des raisons, le coût de la vie dans la capitale pour un salaire de 1 700 euros brut. Et ces difficultés de recrutement concernent tout le territoire français. Plus de 400 postes à pourvoir à Paris, une cinquantaine à Nantes, 40 à Bordeaux ou encore 70 à Lyon. La filière est sous tension alors que de nombreux maires réélus il y a deux ans ont promis de renforcer leur effectif. Selon un syndicat, pour attirer les candidats, il faut multiplier le nombre de concours et surtout proposer des compléments de salaire et de meilleures conditions de travail. Une commune de 20 000 habitants en périphérie de Lyon cherche aussi à recruter cinq nouveaux policiers et elle redouble d'efforts pour garder ses douze agents déjà en poste. Certaines villes ont même investi dans du matériel de vidéosurveillance moderne et des véhicules dernier cri pour empêcher leur argent de partir dans d'autres communes. TF1 | Reportage A. Bourdarias, S. Agi, G. Brenier