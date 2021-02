L'enquête : quand le GIGN forme les maires

Comme Karine Paviza, maire (SE) de Geneston, une dizaine de maires sont venus suivre l'une des formations proposées par la gendarmerie. Certains ont subi des agressions verbales ou physiques. Deux négociateurs formés par le GIGN y étaient pour les former à gérer les situations compliquées. Savoir réagir, garder son calme, ne jamais reculer, ces gendarmes enseignent aux élus les techniques qu'ils utilisent dans leurs négociations, notamment avec des preneurs d'otages. Sandra Impériale, maire (SE) de Bouguenais (Loire-Atlantique), y était également. Maire d'une commune de 19 000 habitants, elle a été insultée à plusieurs reprises. Dans les six premiers mois de l'année 2020, 233 incivilités contre des élus de France ont été recensées. C'est un chiffre record. Certains ont même été agressés. En Moselle par exemple, à Marieulles, la voiture d'un maire a été brûlée la semaine dernière par un administré. En janvier, le maire de Lasalle a été giflé par un militant antimasque. Et au Pouliguen, le maire Norbert Samama a été bousculé par des administrés refusant de porter le masque. Il nous dit avoir fait l'objet de menaces physiques et verbales. Depuis, il a porté plainte et a aussi suivi la formation de la gendarmerie. Et pour lutter contre ces agressions devenues courantes, il a décidé de créer un observatoire des incivilités.