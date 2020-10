L'enquête : un réseau de pédophiles démantelé dans toute la France

Plus de 200 membres de la police judiciaire se sont lancés aux trousses d'un réseau de pédophiles. Sur ces 65 suspects interpellés, beaucoup sont des "messieurs tout le monde", totalement inconnus de la justice. Ces pédophiles présumés sont des hommes. Le plus jeune a 28 ans, le plus âgé en a 75. Les vidéos retrouvées chez eux sont effrayantes. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs avoué en garde à vue avoir commis des viols.