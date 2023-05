L'entreprise qui aide les femmes à devenir cheffes

Dans les quartiers nord de Marseille, comme ailleurs en France, peu de femmes osent se lancer dans l’entrepreneuriat. Alors pour casser ce plafond de verre, une jeune femme a trouvé sa propre recette. Loubna Ksibi, 30 ans, cofondatrice de « Meet My Mama » aurait pu faire carrière chez un géant de l’informatique, mais elle a refusé un CDI bien payé, pour créer son école de cuisine et aider celles qui n’ont pas eu la chance de faire de grandes études. Souvent des femmes au foyer sont formées au métier de cheffe traiteur. Elle surnomme ses élèves les « Mamas ». Un clin d’œil aux mères lyonnaises, qui sont des cuisinières d’origine modeste et qui, dans l’entre deux guerres, ont été les premières cheffes à décrocher trois étoiles au Guide Michelin. Comme la mère Brazier, qui a imposé ses recettes dans un univers masculin. En cuisine, 90 % des chefs sont des hommes. L'école de Loubna lutte pour inverser la tendance. Près de 300 femmes sont déjà passées par là, avec à la clé, de gros contrats en tant que traiteur pour des sociétés du CAC 40, que Loubna a démarchées. Loubna connaît bien les difficultés des femmes entrepreneures. Elle a démarré sans aide financière ni réseau. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Despatureaux, N. Clerc, Y. Taoufik