Lents et pas chers : les clients plébiscitent les vieux trains de la SNCF

Par la fenêtre, le paysage entre Paris et Rennes défilent lentement. Avec quatre heures et demie de trajet contre une heure trente en TGV, certains trouvent le temps de s'endormir. À bord, tous les voyageurs ont payé entre dix et 49 euros maximum, une offre ultra-compétitive. Pour le même trajet, compter entre 43 et 97 euros en TGV, plus de 30 euros en FlixBus ou encore près de 20 euros en covoiturage. C'est le moyen de faire revenir les clients partis à la concurrence. Pour atteindre ces prix, il faut sacrifier une partie du confort à bord : des voitures de plus de 30 ans, sans beaucoup de place pour les jambes, difficile d'y travailler et surtout aucune prise électrique. OUIGO avait déjà remis en service ses anciennes rames sur deux trajets longs, jusqu'à Nantes et Lyon. Près de trois millions de billets vendus en deux ans, l'offre séduit. OUIGO en profite donc pour lancer une troisième ligne. Pourquoi la SNCF remet-elle sur les rails tous ses vieux trains ? Des voyageurs qui prennent leur temps, OUIGO espère en convaincre 250 000 cette année 2024, sur cette nouvelle ligne, et ne compte pas s'arrêter là. D'autres destinations sont à l'étude, Bordeaux ou Bruxelles, par exemple. TF1 | Reportage J. Maviert, Q. Trigodet