L’envers du décor : au plus près du port de plaisance de Nice

En plein coeur de la ville, le port de plaisance de Nice reste et restera un incontournable des ports en Méditerranée. Considéré aussi comme étant un port de commerce, petites embarcations, yachts et ferrys gigantesques s'y croisent. La régulation de la capitainerie est essentielle pour que la sécurité soit assurée. Il y a près de 500 places de bateaux à gérer, dont une quarantaine pour les yachts. Le port de Nice est une étape pour beaucoup de plaisanciers en vacances. Tout navire de plus de 50 mètres doit être assisté pour y entrer. Depuis la fin du confinement, un bateau de croisière a fait escale dans le bassin. Avec leurs couleurs vives, les pointus du port de Nice cohabitent avec ces énormes unités sans encombre.