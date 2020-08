L'envers du décor : dans les entrailles du Viaduc de Millau

Le viaduc de Millau est une véritable prouesse technologique, et elle est sous étroite surveillance. Exceptionnellement, nous avons eu l'autorisation d'entrer dans les coulisses du plus grand pont à haut vent de France et le plus long du monde. Si vu de loin, il ressemble à un voilier, une fois à l'intérieur, cela ressemble plus à un paquebot. L'un des quatre techniciens du site nous emmène dans les entrailles du géant.