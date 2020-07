L'envers du décor : immersion dans les coulisses d'un club de vacances

Comment faire pour garantir la sécurité sanitaire dans un grand club de vacances ? Port du masque, gants jetables, gel hydroalcoolique, désinfection des points de contact dans les parties communes et les chambres, ... Au Club Med d'Opio des procédures ont été mises en place. Une petite armée de 250 personnes y travaille sous l'autorité du chef de village pour que les 500 vacanciers du club puissent se reposer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.