Léon Gautier : disparition du dernier héros français du débarquement

Léon Gautier, cent ans de vie, est une légende née avec ses frères d’armes, héros du débarquement en Normandie. Nous l’avons rencontré, il y a à peine un mois, il était de toutes les commémorations. Ses copains, les membres du très prestigieux commando Kieffer, les 177 soldats français, qui, le 6 juin 1944 à 7h23, débarquèrent sur la plage normande. “L’ordre que nous avions, c’est de courir le plus vite possible en haut de la plage”, a-t-il raconté. Il contribua à libérer Ouistreham, où il s’installa dans les années 90. Alors, forcément, aujourd’hui, le maire de la ville se souvient de lui avec émotion : “Il me laisse le souvenir de quelqu’un de simple, d'humble et d'extrêmement accessible. Il avait toujours une volonté de plaisanter un peu. Le faire oublier cette page d’histoire difficile qu’il avait vécu, mais pour autant l’envie de la transmettre, une sorte de héros local”. Pourtant, Léon Gautier ne voulait pas qu'on le décrive comme un héros, seulement comme un homme qui a fait son devoir. Un hommage national lui sera rendu, lui qui a dédié le reste de sa vie à prôner la paix. “Conserver la paix. Fais ce qu’il faut pour conserver la paix, car la guerre, c’est la misère”. TF1 | Reportage m. Guénégan