L'épargne forcée pendant le confinement est-elle enfin utilisée pour consommer de nouveau ?

Coup de cœur ou achat raison, les Français se remettent à consommer. D'autant qu'ils n'ont jamais autant épargné que le mois dernier. Les clients sont de retour dans les galeries commerciales et cela fait du bien aux commerçants. Fini le lèche-vitrine, les clients viennent pour acheter. De quoi redonner espoir aux commerces, fermés pendant plus de deux mois et envisagés l'été et les soldes à venir avec un peu plus de sérénité.