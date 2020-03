L'épidémie de coronavirus progresse en Europe

Ces 24 dernières heures, 475 personnes sont décédées du coronavirus en Italie, plus que dans n'importe quel pays en une seule journée. L'épidémie a fait presque 600 décès en Espagne, qui avec la Belgique et l'Allemagne, appellent désormais leur population au confinement. Huit pays de l'Est de l'Europe ont même décrété l'état d'urgence.