L'épidémie de coronavirus recule malgré un nombre de décès encore élevé : comment expliquer ce paradoxe ?

Au total, on recense 21 856 décès pour cause de coronavirus, soit 516 de plus qu'il y a 24 heures. En revanche, le nombre de patients en réanimation continue de baisser. L'Hexagone est à son quinzième jour de baisse consécutive sur ce critère. Y a-t-il un paradoxe entre ces deux chiffres ? Éléments de réponse avec notre journaliste Samira El Gadir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.