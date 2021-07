L’épidémie de Covid-19 repart déjà en Catalogne

La vie d'avant est venue sur les plages de Barcelone. Parasol, baignade et bronzage remplacent les masques, le gel et les distances sanitaires. Sauf que le virus est bien toujours là. Les experts s'inquiètent devant des images de soirée où l'on voit la jeunesse barcelonaise profiter de l'été comme si de rien n'était. Boire entre amis et faire la fête côte à côte. En effet, la situation est inquiétante. Ces dernières semaines en Catalogne, le nombre de contaminations chez les moins de 30 ans s'envolent. Sur 100 000 jeunes, on dénombre 2 050 cas. C'est presque quatre fois supérieur à la moyenne du reste de la population. En plus de cela, la vaccination n'a pas encore commencé en Espagne pour les moins de 30 ans. Ils sont donc plus exposés au virus, mais cela ne les inquiète pas tous. En réaction, le gouvernement catalan a décidé de rétablir des mesures de restriction. Les boîtes de nuit qui ont rouvert il y a deux semaines vont devoir refermer dès ce week-end. Un pass sanitaire sera obligatoire pour participer à un événement de plus de 500 personnes. La suite dans le reportage ci-dessus.