L’épidémie est toujours là, le gouvernement durcit le ton

Dans les territoires où le taux d'incidence dépasse 200 pour 100 000 habitants, le masque sera obligatoire à l'intérieur. Que vous soyez vacciné ou non, il faudra donc le porter aux musées, aux théâtres ou dans les cinémas. Mais également dans les bars et restaurants pour se déplacer dans la salle. Dans ces mêmes départements, l'utilisation du pass sanitaire s'élargit. Les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés sont désormais concernés. Dans les Pyrénées-Orientales, la mesure est déjà mise en place depuis ce mercredi matin. Pour les personnes les plus fragiles, c'est quelque chose de très rassurant. Concernant les déplacements à l'étranger, les contrôles seront renforcés pour les voyageurs en provenance des pays à risques. Il faudra se soumettre à un test antigénique à l'arrivée dans l'Hexagone si l'on n'est pas vacciné. Enfin, l'exécutif prépare d'ores et déjà une campagne de rappel pour la rentrée. Les publics jugés les plus fragiles seront invités à recevoir une troisième dose. Les prises de rendez-vous commenceront dès la fin du mois d'août. La vaccination, quant à elle, débutera mi-septembre.