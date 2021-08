Les 30 km/h en ville : quel bilan cinq ans après à Grenoble ? :

La limitation de vitesse à 30 km/h dans toute l'agglomération grenobloise est difficile à respecter pour les automobilistes. Cinq ans après sa mise en place, la police municipale doit encore faire de la pédagogie. "Aujourd'hui, c'est une phase de prévention. Vous ne serez pas verbalisé. On attire juste votre vigilance à bien faire attention votre vitesse". L'application de cette mesure a engendré des bouchons par endroits mais pour la ville de Grenoble, le constat est clair : les automobilistes roulent moins vite. "Il a été constaté une baisse de la vitesse qui est passée de 38 à 33 km/h par exemple sur les deux ans d'évaluation, et puis effectivement, une baisse de la circulation de 10%", rassure Gilles Namur, deuxième adjoint Nature en ville, espaces publics, biodiversité et fraîcheur à la mairie de Grenoble en Isère. Un autre chiffre significatif : le nombre d'accidents par an est passé de 70 à 51 après la mise en place de la limitation à 30 km/h. Le nombre de piétons tués ou blessés dans cet accident a été divisé par deux. Quant à la pollution atmosphérique, la qualité de l'air s'est améliorée mais ce n'est pas forcément due à la baisse de la vitesse. Pour les cyclistes, limiter la vitesse des véhicules à 30 km/h est plus sécurisant. Les commerçants, eux, ne sont pas contre cette mesure. Ils redoutent plutôt les travaux lancés pour réduire la place de la voiture en ville. Mais ces travaux n'ont pas empêché d'autres villes de faire le choix des 30 km/h. Huit métropoles ont adopté cette limitation de vitesse. De quoi inciter les habitants à changer leur mode de déplacement.