Les aéroports régionaux sont-ils trop polluants ?

Parmi les huit aéroports de la Bretagne, beaucoup sont jugés trop coûteux par la Cour des comptes. Depuis plusieurs années, les associations de protection de l'environnement mettent en garde contre ce trop-plein d'aéroport. D'autant que la LGV a réduit le temps de trajet entre le Finistère et Paris. Les Bretons ont commencé à changer leurs habitudes. Depuis 2017, le trafic sur les Lignes à Grande Vitesse bretonnes a augmenté de 25 %.