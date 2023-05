Les agressions envers les médecins en force hausse

Un médecin libéral témoigne à visage caché par peur de représailles. En 2022, cette docteure a été violemment agressée par un patient pendant une consultation. Depuis, la généraliste se dit traumatisée. Elle ne consulte plus jamais sans la présence de ses chiens, qui est une protection indispensable selon elle. Pour un simple délai d'attente, un refus de prescription ou d'arrêt-maladie, ils sont pris pour cible. En 2022, les violences envers les médecins ont augmenté de 23%, du jamais-vu en 20 ans. Après des dégradations à répétition sur son véhicule, dans un quartier de Lyon, le Dr Vincent Spetebroodt, médecin généraliste de Villeurbanne, dans le Rhône, a pris une décision radicale. Il n'y fait plus aucune visite médicale. Dans le cabinet du syndicat MG France de Lyon, qui rassemble neuf praticiens, un système d'alarme a été installé en 2019. Il y a six mois, il a fait fuir un patient menaçant. Ces professionnels espèrent une mobilisation du gouvernement. Le ministre de la Santé s'est engagé à présenter un plan d'action pour la sécurité des soignants avant l'été 2023. TF1 | Reportage C. Blampain, M. Chaize, F. Marchand