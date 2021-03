Les agrumes de Sicile, un goût et des couleurs uniques

Au pied de l'Etna, le géant Sicilien, une drôle de musique résonne. C'est le son de la récolte de l'orange sanguine, typique de l'île italienne. Elle rythme les matins ensoleillés de la fratrie di Giorgio. Il fait encore frais, moins de 10 degrés. La cueillette doit se faire rapidement, car la température monte très vite. C'est pour ça que la tarocco est récoltée en hiver, entre janvier et mars. Sucré, sans pépin, chargé en vitamine C, le monde entier en raffole, les Siciliens les premiers. L'île italienne a plus d'un agrume dans son sac. Elle abrite aussi 90% des cultures de citron de tout le pays. Sa récolte est plus acrobatique que l'orange. Des citrons bio cueillis à la main, 30 kg par jour pour chaque saisonnier. Un citron sur trois vient de cette zone de Syracuse. Il faut ensuite les traiter. L'entreprise Pasam Agrumi est la plus grosse exportatrice de Sicile, avec 10 000 tonnes chaque année, que l'on retrouve partout en Europe. Des produits 100% locaux entre terre et mer. Le terroir parfait pour des agrumes chargés en huiles essentielles. Et leur goût séduit d'abord les grands chefs de la région.