Les algues : elles peuvent tout faire !

Il y en a dans votre dentifrice, vos yaourts, vous les appliquez même sur le visage et vos murs, l’algue est l’or vert du futur. Il faut dire qu’il y en à profusion, des dizaines de milliers de tonnes dans la nature ou produite chaque année dans le monde. Depuis peu à Lille, les habitants en trouvent même dans leurs métros. Dans les métros de Lille, il y a de drôles de citernes permettant aux voyageurs de mieux respirer. Elle mesure deux mètres trente de haut, et sous sa carapace, la citerne a une cuve remplie d’un mélange à base de micro-algue. Ces citernes ont pour mission de purifier l’air polluées à chaque passage du métro. Romain Dhenin est l’un des deux ingénieurs à l’origine de ce système. La principale fonction de l’algue est d’aspirer le CO2 pour le transformer en oxygène. Elle se nourrit de la pollution que lui envoient les ventilateurs placés dans la machine. Explorer de nouvelles voies pour cet or vert, c’est le rôle de cet institut basé à Pleubian (Côtes-D’Armor), en Bretagne. Des espèces d’algues, sélectionnées pour leurs propriétés, y sont cultivées et étudiées. L’exploration de cette ressource ne fait que commencer, environ 1 % des espèces d’algues, seulement, sont exploitées pour le moment. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Piereschi, M. Gatineau, X. Boucher