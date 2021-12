Les arbres au bord des routes sont-ils menacés ?

Ils sont plantés par centaines sur le bord des routes. Des platanes ou des frênes que l'on appelle des arbres d'alignement. Depuis 2016, une loi interdit d'abattre les arbres d'alignement, sauf en cas de construction. Mais bientôt, de nouvelles dérogations pourraient voir le jour, dans le cas de travaux ou d'aménagement des routes. À La Redorte, dans l'Aude, sur une départementale bordée de 111 platanes, 35 accidents ont eu lieu ces quinze dernières années. Le département voulait donc agrandir la route, mais c'est impossible sans supprimer les arbres. Une dérogation est donc primordiale pour Bastien Pitié, adjoint au maire de La Redorte (Aude). Il rappelle que personne ne souhaite couper les arbres de gaieté de cœur. Toutefois, il explique que la sécurité prime sur le reste. À Colombiers (Hérault), ce n'est pas un problème de sécurité qui menace les arbres d'alignement, mais la construction de bâtiments. Cinq platanes ont été abattus pour la nouvelle médiathèque. Et la mairie veut aussi créer une piste cyclable et supprimer quatre autres arbres jusqu'alors protégés par la loi de 2016. Pour Nicole Bartoli, référente du Groupe national de surveillance des arbres biterrois, quatre arbres captant du CO2 et relâchant de l'oxygène vont être enlevés pour quelques vélos. Pour rappel, comme en 2016, le nouveau projet de loi stipule qu'en cas d'abattage, autant d'arbres devront être plantés à proximité. T F1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier.