Les arbres français, un trésor convoité par la Chine

Le monde entier nous envie nos forêts de chênes. Elles attirent les convoitises jusqu'à l'autre bout du monde. Deux chênes français sur trois partent en Chine, faisant de la France le troisième exportateur mondial. Dans sa scierie de Viriat (Ain), Patrice Janody transforme cette qualité de bois exceptionnelle. Il achète le bois brut pour en faire des planches qui deviendront des parquets ou des palettes. Mais à cause de la concurrence des acheteurs étrangers, Patrice Janody comme un tiers des scieurs français n'arrive plus à se fournir suffisamment pour faire tourner son entreprise de 85 salariés. La Chine capte en effet une grande partie de la récolte. "On a vraiment un sentiment d'impuissance face à la situation", a déclaré le gérant de la scierie "LBSA". Il survit grâce à la relation qu'il a nouée avec des exploitants forestiers qui continuent de lui vendre du chêne à bas prix. Cependant, tous les fournisseurs ne font pas le choix de vendre aux scieurs français. Nicolas Talpin, exploitant forestier dans Les Échelles (Savoie), a choisi de vendre les 2/3 de son bois à des industriels asiatiques lui proposant un prix très avantageux. Et selon lui, les Chinois le paient plus vite que les clients locaux. Il affirme également que ce choix bénéficie aussi aux propriétaires de forêts. Ces derniers ont besoin de revenus élevés pour entretenir leur exploitation.