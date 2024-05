Les arnaques à la générosité

Les Français n'ont jamais autant donné aux associations. Pour l'année 2023, on a enregistré un montant record de trois milliards deux cents millions d'euros. Mais il y a ce que l'on appelle "arnaques à la générosité". Une personne a, par exemple, fait un don en ligne de 20 euros pour le récent séisme au Maroc. Sauf que derrière, aucune association n'a reçu cette somme, mais des malfrats qui récupèrent tout l'argent. Des exemples comme celui-ci, il en existe des centaines. C'est pourquoi chez les plateformes de don en ligne comme Helloasso qui regroupe 300 000 associations et collecte chaque mois environ 50 millions d'euros, on surveille les nouveaux entrants pour voir s'ils sont bien intentionnés. Helloasso effectue donc un travail de vérification de plus en plus essentiel quand on sait que des malfaiteurs n'hésitent pas à surfer sur des actualités tragiques comme des disparitions d'enfants, afin de soutirer de l'argent. Pour Me Matthieu Quiniou, avocat en droit numérique et maitre de conférences à l'Université Paris 8, il est difficile de mettre la main sur les escrocs et leurs cagnottes fantômes. Derrière ces cagnottes frauduleuses, il n'y a pas que de petits délinquants. Il existe aussi, parfois, des organisations très structurées. C'est le travail de la startup Bitdefender que de les débusquer dans la forêt mondiale des cyberattaques. Parce qu'elles attirent la sympathie, les associations et les ONG sont des cibles de choix pour les cyber mafieux. Pour éviter les cagnottes et appels au don frauduleux, il y a quelques règles de base à suivre scrupuleusement. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta