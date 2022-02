Les arnaques aux formations explosent

Cela vous est forcément arrivé, votre téléphone sonne ou vous recevez un sms concernant votre CPF, le compte personnel de formation. Depuis 2019, le CPF vous permet de choisir et d'acheter directement des formations professionnelles. Il n'y a plus d'intermédiaire et certains organismes frauduleux l'ont bien compris. Ils sont nombreux à vous vendre de fausses prestations. En se faisant passer pour des conseillers, ces organismes récupèrent vos mots de passe et se connectent à votre place sur la plateforme. Ils vous inscrivent à des fausses formations et récupèrent l'argent censé les financer. Pour lutter contre ces pratiques de plus en plus répandues, la députée Larem Catherine Fabre va déposer un texte pour interdire tous les démarchages : appels, sms ou mail. "Le but, c'est vraiment d'empêcher la fraude de se faire, en préventif si vous voulez. Et si vous en recevez, vous pourrez le signaler et se sera puni et sanctionné", explique-t-elle. En attendant pour ne pas vous faire piéger, un conseil simple, ne répondez pas au message et si un texto prétend que votre solde va être expiré, c'est un mensonge. "Il n'y a pas d'expiration de ces droits y compris quand vous changez d'emploi. La seule expiration, c'est quand vous partez à la retraite", indique Michel Clézio, président du syndicat d'employeurs des organismes de formation. Pour connaître ses droits relatifs au CPF, la meilleure solution reste donc de faire soi-même la démarche en se connectant à la plateforme. TF1 | Reportage J. Cressens, M. Poujol