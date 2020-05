Les arnaques sur Internet se multiplient depuis le début de la crise sanitaire

Des mails presque parfaits. Gouvernement, Agence publique de santé, OMS... Les pirates ont repris leurs logos pour vous tromper. Ces faux courriels promettent une aide ou des masques à prix cassé. Mais ce sont en fait des arnaques pour récupérer vos coordonnées bancaires. On appelle cette fraude l'hameçonnage. En Avril, Google annonçait bloquer chaque jour 18 millions d'arnaques liées au Covid-19. Découvrez comment les identifier dans la vidéo ci-dessus.