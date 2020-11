Les auto-écoles soulagées de pouvoir redémarrer

Notre pays compte plus de onze mille auto-écoles. Beaucoup sont actuellement en difficulté financière. Selon Benoît Storelli, directeur général d'Auto-Ecole.Net, ces entreprises arrivent à faire face avec toutes les mesures gouvernementales, mais il faudra les rembourser. La sienne par exemple a perdu trois millions d'euros de chiffre d'affaires cette année 2020. Pour cette reprise, les protocoles sanitaires sont stricts, pour ne citer que le port du masque obligatoire, le gel hydroalcoolique, et le plexiglas de séparation. Les moniteurs vont devoir faire des heures supplémentaires, car beaucoup d'élèves vont passer leur examen de conduite au même moment. Mais selon Olivier Fadda, enseignant à Auto-Ecole.Net, tous sont impatients de pouvoir reprendre. Pour le Campus Auto Ecole de Caen, les demandes d'information affluent. La salle de code est encore fermée. Les cours théoriques continueront à se faire à distance. Le mois d'inactivité a été très mal vécu, car incompris. Selon Mélody Marguerite, une des responsables de l'établissement, "on aurait pu repartir plus tôt".