Les autotests arrivent : comment ça marche et à quel prix ?

Se tester soi-même et obtenir un résultat rapide et fiable à 80%, c'est la promesse des autotests dont la vente vient d'être autorisée. Le principe est simple. Il suffit de frotter les parois de sa narine avec un écouvillon. "Mais contrairement au test PCR, pas besoin d'aller au fond de la narine, c'est là tout l'intérêt" explique Julien Tizot, directeur général de Biospeedia. Il faut ensuite tremper la tige dans une solution qui détecte la présence du virus, et verser deux gouttes dans un révélateur. Le résultat apparaît 20 minutes plus tard sur une bandelette. Dans les pharmacies, l'arrivée de ces autotests va faciliter le dépistage. En cas de résultat positif, il faudra impérativement réaliser un test PCR afin de s'inscrire dans le système de contact tracing. Dans quelques semaines, ce sera possible avec certains autotests. "Certains autotests seront dotés d'un QR code. Il suffira de le scanner avec le téléphone portable. Et le résultat pourra s'afficher dans une application. Voilà comment l'assurance-maladie va pouvoir assurer le suivi et la traçabilité des personnes positives", explique Jean-Marie Bagayoko. Nicolas Contassot, directeur de la communication d'Innova Medical Group Europe, a mis au point une application. Il attend sa validation par l'Agence du médicament. Pour l'instant, ces autotests ne sont recommandés que dans la sphère privée, 24 heures avant une réunion de famille ou un rendez-vous entre amis. Dans un premier temps, ils seront vendus en pharmacie. Les autorités doivent encore décider s'ils seront disponibles en grande surface. À quel prix et à quelle hauteur ils seront remboursés.