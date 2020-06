Les avions peuvent-ils à nouveau voler sans risque ? Le 20H de TF1 répond à vos questions

Les piscines des hôtels et des campings seront-elles ouvertes pour les vacances d'été ? Les avions immobilisés peuvent-ils à nouveau voler sans risque ? Et le nombre de visiteurs est-il limité dans les parcs d'attractions ? Pendant ce déconfinement, le 20H de TF1 répond à toutes vos questions pratiques.