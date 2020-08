Les avions publicitaires vont-ils disparaître de nos plages ?

Pour des raisons écologiques, les avions publicitaires pourront disparaître du ciel. Cependant, les professionnels affirment utiliser des appareils plus légers, moins énergivores qu’il y a encore quelques années. Pour Gérard Landri, gérant de la société Aéro multi services, la publicité aérienne représente à peu près 40 000 litres de carburant par an. C’est beaucoup moins que la consommation en kérosène d’un avion de ligne pour un seul Paris-New York. En France, une centaine de personnes travaillent dans le secteur de la publicité par avion. D’après l’un des leaders du marché, deux heures de vol publicitaire rapporte environ 2 000 euros à l’entreprise. Selon Alexis Giordana, président d’Action air environnement, une éventuelle interdiction menacerait de nombreux emplois directs et indirects. Les professionnels de la publicité par avion estiment également participer à l’économie locale, en assurant la promotion de petites entreprises et d’événements. Sur un seul vol côtier, comme dans ce reportage, une banderole est vue par environ deux millions de vacanciers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.