Les banques aident les PME face à la crise du Covid-19

Malgré le confinement, les frais ne se sont pas arrêtés pour certaines PME. Elles doivent payer le loyer et le salaire du personnel. Alors pour soulager leur trésorerie, les banques sont sollicitées. Dans une agence de la Société Générale par exemple, 10% des clients ont déjà déposé une demande de PGE (Prêt Garanti par l'État). 95% sont acceptées, mais il faut que les difficultés soient liées à la crise sanitaire.